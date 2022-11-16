Nazilli Belediyespor'un yeni teknik adamı Toros oldu

Lig Beyaz Grupta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor teknik direktör Mesut Toros ile anlaştı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil ve ekibinin istifası onrası teknik adam arayışları son buldu. Siyah inciler Uşakspor yenilgisinin ardından Fethiyespor'a istifasını sunan ve istifası kabul edilen Mesut Toros ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından kulüpte 2'nci Mesut Toros dönemi resmen başlarken, Toros'un gün içerisinde takımla antrenmana çıkarak göreve başlayacağı öğrenildi.