Nazilli Bilal-i Habeşi Camii İbadete Açıldı

Nazilli Belediyesi, Nazilli Müftülüğü ile Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin katkılarıyla yaptırılan Bilal-i Habeşi Camii ibadete açıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve protokol üyelerinin katılımı ile resmileştirilen açılışta Anadolu Kültür Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Nuri Aydemir'de hazır bulundu.

Nazilli Yıldıztepe Mahallesindeki Taziye Evi'nin yakınında bulunan ve 5 bin metrekare alana inşa edilen Bilal-i Habeşi Camii, ilçedeki 155. cami oldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta, Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, Nazilli Müftüsü Necati Müftüoğlu, Bilal-i Habeşi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurettin Özkaya, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık birer konuşma yaptı. Camilerin Müslümanlar için kutsal yerler olduğunu ifade eden Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu, “Camiler, Müslümanları bir araya getiren, birliğimizi beraberliğimizi sağlayan, ibadet edilen mabetlerdir. Nazilli'mizde toplam 155 camimiz var. Yeni yerleşim yerlerimizde de camilerimize ihtiyaç var. Bu mahallemizde yaptığımız camimiz uzun süre ihtiyaca cevap verecek büyüklükte. Güzel bir eser meydana çıktı” dedi.

Camilerin çok önemli olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçedeki 7. caminin ibadete açılmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Başkan Alıcık, “Camiler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Nazilli Belediyesi olarak Allah'a şükür elimizden geldiğince yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bizim 7'nci camimiz. 8'incisini ise inşallah Güzelköy Mahallemizde kısa süre içerisinde ibadete açmış olacağız. Türk-İslam geleneğinden gelen bir milletin çocukları olarak camilerimizi önemsiyoruz. Nazilli Belediyesi olarak bize yakışanı yaptığımıza inanıyoruz” dedi.

Anadolu Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Aydemir ise konuşmasında, “Bugün böyle hayırlı bir açılışa katılmak bize de nasip oldu. Başkanımızın bu bütün kitleleri kucaklayan anlayışını bildiğimiz, benimsediğimiz için biz de bugün özel olarak yanında yer aldık” dedi.