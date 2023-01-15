Nazilli bu seminerler rahat nefes aldı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve Yazar-Profesyonel Yaşam ve Nefes Koçu Ayşe Nursal Uğursal'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Nefes Farkındalığı ve İçimizdeki Çocukla Buluşma Semineri' yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan katılarak Yazar Uğursal'ı yalnız bırakmadı. İlk olarak yaşam ve nefes koçluğu serüvenini seyircilerle paylaşan Uğursal, sözcüklerin zihin üzerindeki etkisini, bilinçaltını temizleme ve doğru nefes alma tekniklerini anlattı. Deniz Rengi isimli kitabının hazırlık süreçlerini ve içeriğini anlatan yazar, katılımcılarla nefes egzersizleri yaparak uygulamalar üzerinden anlatımlarını güçlendirdi. Uğursal'ın anlatımlarının ardından Nefes Koçu Betül Muratoğlu kendi yazdığı şiiri okuyarak seyircilerden büyük alkış topladı.

Bütünsel Rehber Esra Erdoğan ise kişinin benliği ile çevresini seçtiğini ve yaşamımızdaki iyi-kötü tüm tecrübelerin bugün olduğumuz kişiyi oluşturduğunu anlatarak Yazar Uğursal ile tanış yollarının kesiştiğinden bahsetti. İçsel huzurun sağlanmasında ‘affetme ve helalleşme'nin büyük yol oynadığına değinen Holistik Koç Kadir Özdemir ise katılımcılarla pratiğe dayalı bir meditasyon gerçekleştirdi.

Bilgehan Karaabdurrahmanoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen program yaklaşık 3 saat sürerken, seminer sonunda Aslı Özcan konuşmacılara çiçek takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.