Nazilli canlı hayvan pazarı pırıl pırıl

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın iki günü büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı canlı hayvan pazarında genel temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Nazilli Belediyesi meclis kararı ile Nazilli Ticaret Borsası tarafından modernize edilerek işletmeye açılan ve yaklaşık 7 yıldır halkın hizmetinde olan canlı hayvan pazarı, her pazar sonrası düzenli olarak temizleniyor.

Hafta içi Salı günleri büyükbaş, Perşembe günleri de küçükbaş hayvan pazarının kurulduğu bin 500 adet büyükbaş ve 10 bin adet küçükbaş kapasiteli padoklar gün sonunda Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından detaylı olarak temizleniyor.

Nazilli Hayvan Pazarı'nın temizlik, hayvanların kontrolü ve verilen diğer hizmetler açısından Türkiye'nin sayılı pazarlarından biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İlçemizde bulunan canlı hayvan pazarımız her daim canlılığını korumaktadır ve dolayısıyla sirkülasyonu hayli fazla olan bir pazara sahibiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda hayvan satışı gerçekleştirmelerini sağlamak için temizlik ekiplerimiz rutin olarak temizliklerini gerçekleştiriyor. Bu sayede gerek satıcılara, gerekse vatandaşa sağlıklı ve hijyenik ortamda alış veriş imkanı sunuluyor. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından titiz bir çalışma yapılarak çevre temizliği yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvanların bulunduğu alanda ve sosyal tesislerin çevresinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halkımızın bu konuda endişesi olmasın” diye konuştu.