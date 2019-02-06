Nazilli CHP Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı İyi Partili Kürşat Engin Özcan'a karşı çıktıkları iddiası ile görevden alınan Ali Deveci ve yönetiminin yerine atanan yeni yönetim basına tanıtıldı.

Yeni atanan yönetim kurulu üyeleri yeni İlçe Başkanı Serkan Sevim öncülüğünde CHP Nazilli İlçe Örgütü binasında basın mensuplarına tanıtıldı. Başkan Sevim, yaptığı basın açıklamasında iki amaçlarının olduğunu ifade etti. Başkan Sevim, “Şu anda iki hedefimiz var; kendi seçmenimize kendimizi daha iyi tanıtarak sandığa büyük katılım sağlayarak birinci hedefimiz olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nu Aydın'da, ikinci hedefimiz olan Millet İttifakı adayımız Kürşat Engin Özcan'ı da Nazilli'de seçimleri kazandırmaktır” dedi.

Seçim sloganlarının da belirlendiğini ifade eden Sevim, “Seçim sloganımız ise ‘Millet aşkına, Nazilli aşkına oy ver.' Ekibimizde çok iyi arkadaşlarımız var. İnanarak ve tüm enerjimizi toplayarak bu seçimleri kazanacağız. Hem Aydın'da hem de Nazilli'de zafer bizim olacak” dedi.

Geçmiş dönemde görev yaparak partilerini üst noktalara taşıyan herkese teşekkür eden Başkan Sevim, “Bizler bundan sonra birin üzerine bir daha koyarak daha iyisini yapmak zorundayız. Hep beraber seçimleri kazanmak için çalışacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu;

Cumhuriyet Halk Partisi Nazili İlçe yeni yönetimi Serkan Sevim başkanlığında şu isimlerden oluştu; Serpil Gülertekin, Fahrettin Ülkeroğlu, Volkan Tamkan, Fedai Esmer, Gülseren Şengül, İrfan Akarca, Ali Yıldırım, Dersar Alptekin, Aysun Bademli Akçıl Yusuf Rıza Destek, Feray Kaya, İbrahim Dövez, Zekiye Yarar, Halil Şakar, Hasan Aysel ve Gül Soyalar.