Nazilli Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat Cumartesi günü Nazilli'de gerçekleştirecek olduğu açılış mitingi öncesi çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanlığı otobüsü de belediye meydanına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Meydanı'nda yapması planlanan toplu açılış mitingi öncesinde Nazilli'de son hazırlıklar tamamlanıyor. İlçe genelinde yapılan tüm çalışmaları bizzat yerinde inceleyen ve program için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Belediyesi olarak tüm daire müdürlerimizle birlikte gece gündüz sahadayız. Hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı ekiplerle ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Nazillili hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı ilçemizde görmek için oldukça heyecanlı. Onların heyecanını gördükçe bizim de mutluluğumuz ve heyecanımız katlanarak artıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Nazillimize yakışır şekilde karşılayacağız” dedi.