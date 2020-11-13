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Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde yollar yenileniyor

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak’taki yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak'taki yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak'ta gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi. Yol kazıma işlemlerinin sürdüğü alanda parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarının da ivedilikle gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Özcan, alt yapıda içme suyu ve ana hatların yenileneceğini, üst yapıda ise döşeme faaliyetlerinin ardından çevre düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi.


Yapılan saha çalışmalarının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yolların yaklaşık yüzde 70'inin yanlış kullanım ve çeşitli kurumların altyapı işlemleri nedeniyle bozulmuş durumda olduğunu belirten Başkan Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk gün kentimizde alt yapısı tamamlanan tüm alanlarda üst yapı çalışmalarını en iyi şekilde yapacağımızı söylemiştik. Cumhuriyet Mahallemizin en işlek noktalarından biri olan bu alanda da Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle yaptığımız her işte olduğu gibi buradan da alnımızın akıyla çıkacağız” sözlerini kaydetti.

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