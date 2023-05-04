Nazilli, Demirciler'de çalışmalar başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde kullanılmayan eski okul binasını yıkarak park yapımı için ön çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Demirciler Mahallesi'nde park yapım çalışmalarına başladı. Kullanılmayan eski okul binasının yıkımını gerçekleştiren ekipler, atıl durumda bulunan bölgenin temizlik ve stabilizasyon işlemlerini başlattı.

Bakım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından hızla park yapımı için çalışmalara başlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin tüm noktalarında atıl alanlar saha ekiplerimiz tarafından bir bir tespit edildi. Metruk binalar başta olmak üzere, can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek güvensiz alanlar ekiplerimiz tarafından bir bir yıkılıyor. Bu alanların bir kısmında yeni yollar açarak Nazillimizin trafik ağını genişlettik. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren alanların ise hem temizliklerini yapıyor hem de hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Demirciler Mahallemizde de Muhtarımız Mesut Arı ile istişare ederek çalışmalarımızı başlattık. İnşallah burası da güzel park noktalarımızdan biri haline gelecek. Hayırlı olsun” dedi.