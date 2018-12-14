Nazilli Devlet Hastanesi 2018 verimlilik değerlendirmesi gerçekleştirildi

Dr. Yavuz Çakıroğlu Başkanlığındaki 8 kişiden oluşan ‘Verimlilik Gözlemci Ekibi' Nazilli Devlet hastanesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık tesislerinde etkinlik ve verimliliği değerlendirmek, problemlerin kaynağında tespit edilip çözüme kavuşturulması ve verimli hizmet sunumunu gerçekleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığınca yayımlanan, 2018 Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi doğrultusunda gerçekleştirildi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, “Verimlilik Gözlemci Ekibi Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve tüm verimlilik gözlemcilerimize teşekkür ederiz. Değerlendirme sürecine katkısı olan, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Değerlendirmenin başarılı geçmesi başta Hastane Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan olmak üzere tüm Hastane idarecilerini sevindirdi.