Nazilli Devlet Hastanesi Atatürk'ü andı

10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

10 Kasım 1938 yılında ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde Nazilli Devlet Hastanesinde anma programı düzenlendi. Nazilli Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen anma programına Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılarından Dr. Ferah Arslan ve Op.Dr. Günhan Turhan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Boyacı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Nazilli Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner, Müdür Yardımcısı Serkan Köseoğlu, Leyla Sevindi Durmaz ve tüm Hastane çalışanları ile hasta ve refakatçıları katıldılar.

Anma töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hastane çalışanlarından Derya Gülseven yaptığı konuşmasında, “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve mimarı Atatürk'ün ölümünün 81.yılını anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ulu önder Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş atamıza borcumuzu ancak onun kurduğu Cumhuriyeti muhasır medeniyet seviyesine çıkararak ödeyebiliriz. Bu bilinçle onun emanetine sahip çıkacak ve manevi mirasçısı olacağız. Atatürk'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk Milleti gençliği kendisine yakışan başarıyı elde etmeye devam edecektir. Bu görevi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyet değerlerini her koşulda koruyarak ve benimseyerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyarak yapabiliriz. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyetine her zamanki gibi gönülden sahip çıkacak, sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz” dedi.