İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba olduğundan şüphelenilen çantanın imhası için Aydın'dan uzman ekipler çağrılırken, polis hastaneyi güvenlik çemberine aldı.


Nazilli Devlet Hastanesi'nin poliklinikler girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir bankın üzerindeki şüpheli çantayı görünce bölgeyi güvenlik çemberini aldı. Şu anda hastanede endişeli bekleyiş devam ederken, polis bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.