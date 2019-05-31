Nazilli Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde iftar programı düzenlendi

Aydın'da ilk olan ve Ülke genelinde ise ilk on Hastane içerisinde yer alan Nazilli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmekte olan hastalar için Ramazan ayı nedeni ile iftar programı düzenlendi. Nazilli Devlet Hastanesi Manevi Destek Birimi uzmanı Recep Aktaş ve Palyatif Servisi sorumlu hemşiresi Mavili Çoban ile ortaklaşa olarak düzenlenen iftar yemeği serviste sağlık hizmeti almakta olan hasta ve hasta refakatçıları ile yakınlarını sevindirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi Manevi Destek Birimi uzmanı Recep Aktaş, “Bu program hasta yakınlarına içinde bulundukları zor durumda bir nefes, bir moral oldu. Aileleriyle yaşadıkları toplu iftar sofrasını bir nebzede olsun sunmaya gayret gösterdik. Tasavvufi desteklerinden dolayı Mustafa Uyar ve Alpaslan Köşe arkadaşlara ve Hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli İlçe Müftülüğünden gelen din görevlileri Alpaslan Köse ve Mustafa Uyar tasavvuf Müziği eşliğinde ilahiler söylediler. Nazilli ilçe Müftüsü Necati Topaloğlu'nu vekaleten gelen İlçe Müftülüğü murakıbı Hasan İnkaya iftarın ardından dua yaparak yaptığı konuşmasında, “Nazilli Devlet Hastanesinde böyle anlamlı bir iftar programına katıldığımız için ben başhekimimize çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Böylelikle burada kalmakta olan hastalarımız ile birlikte olduk. Hastalarımızın yanlarında olduk. Sağlık bir imtihandır. Hastalık bir imtihandır. Burada bulunan kardeşlerimize de sağlık yönü ile bir sınav vermiştir. Rabbim inşallah bunların sağlıklarına şifa versin. Burada bulunan hastalarımıza bakan refakatçı kardeşlerimize de sağlık sabır ve güç versin. Tabi ki bunlar bunların bir kısmı anneleri bir kısmı babaları bir kısmı da en yakın akrabaları. Burada kalmak kolay değil. Gerçekten çok zor. Dünyada en büyük nimet sağlıktır. Sağlık olmazsa hiçbir şeyin de anlamı olmaz” diye konuştu.

Düzenlenen iftar programında Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Servis hemşireleri, tedavi görmekte olan hastalar ve hasta refakatçıları hazır bulundular.