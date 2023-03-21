Nazilli Devlet Hastanesi personeline iletişim semineri verildi

Psk. Gülşah Şükran Kale Yolcu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi personeline yönelik iletişim semineri verildi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte; iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, kişiler arası doğru iletişim becerileri konularına değinilirken, sağlık iletişimi ve iletişim becerilerinin yükseltilmesinin tüm sağlık çalışanları açısından önemli bir konu olduğu vurgusu yapıldı. Etkinlik, konuk hekimler ve hastane personelinden gelen soruların yanıtlanmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya'nın Uzm. Psk. Gülşah Şükran Kale Yolcu'ya çiçek takdimiyle sona erdi.