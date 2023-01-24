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Nazilli Devlet Hastanesi'nde yeni personellere oryantasyon eğitimi verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi’nde göreve yeni başlayan personellere oryantasyon eğitimi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan personellere oryantasyon eğitimi verildi.



Nazilli Devlet Hastanesi çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sağlık ekibine yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Hastanede göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilerek bilgilendirme yapıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizde yeni göreve başlayan sağlık personellerimize yönelik oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimde hastanemiz hakkında detaylı bilgiler verilerek yeni personellerimiz bilgilendirildi. Nazilli Devlet Hastanesi ailesi olarak aramıza yeni katılan personellerimize hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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