Nazilli Devlet Hastanesi'ne yatalak hastalar için 'şişme yatak' takviyesi yapıldı

Nazilli Devlet Hastanesi'ne yatalak hastalar için 9 adet havalı şişme hasta yatağı kazandırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'ne, yatarak tedavi olan hastalar için 9 adet havalı şişme hasta yatağı kazandırıldı. Alınan yataklar monte edilerek Hastanenin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatmakta olan hastaların hizmetine sunuldu. Nazilli Devlet Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Mehtap Bağdu, “Şişme yatak üzerinde hareket oluyor. Hareket olunca da hastaya masaj yapmış oluyor. Hastanın yaralarının açılmalarını engelliyor. Bunlar antidekübit yatak olarak hastanelerde kullanılmaktadır. Bu yataklar çok faydalı. Bu yataklar hastada oluşan yaraları da iyileştirdiği için iyileştirme özelliği de bulunmaktadır” dedi.