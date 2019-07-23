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Nazilli DKMP'den yaban tavşanı avı uyarısı

Aydın Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi, Nazilli DKMP Şefliği yaban tavşanının üreme döneminde avının yasak olduğu belirtildi.


Nazilli DKMP'den yapılan açıklamada, “2019-2020 Merkez Av Komisyonu kararları gereği İlimizde Yaban Tavşanı(Lepus europaeus) 19 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olup 12 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Yaban hayvanlarının üreme dönemi içerisinde bulunduğu şu günlerde av yapılması Kara Avcılığı Kanunu gereği yasaktır. Nazilli Dkmp Şefliği olarak, sorumluluk bölgelerimizde Doğa koruma ,av koruma ve kontrol çalışmaları rutin olarak devam etmektedir” denildi.

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