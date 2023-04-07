Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda 32 bin metrekarelik çalışmada sona gelindi

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Eğriboyun Mezarlığı'nda başlatılan 32 bin metrekarelik genişletme ve yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Eğriboyun Mezarlığı dördüncü etap genişletme ve yol yapım çalışmaları tamamlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde Topandağ eteklerine kadar uzanan 32 bin metrekare alan iş makineleri ile açılarak defin işlemleri için yetersiz olan mezarlık genişletildi.

Dağda toprak kayması oluşmaması için ise 145 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde duvar inşa edilerek bölgenin güvenliği sağlanmış oldu. Yol yapım faaliyetleri çerçevesinde ise alanında güneyinde stabilize ve kenar bordür işlemlerinin tamamlanmasının ardından parke taşları döşenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Nazilli Belediyesi olarak bölgede büyük bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Mezarlığımızın genişletme, yol, istinat duvarı ve sulama çeşmesi yapım faaliyetlerini tamamladık. Ekiplerimiz burada ciddi bir çalışma yürüttü. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.