Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Akyol güven tazeledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 adayın yarıştığı Oda başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Akyol rakiplerine fark atarak güven tazeledi. Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası Başkanlık yarışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası 24'ncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, siyasi partilerin temsilcileri, Nazilli ve diğer ilçelerin oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Yoğun katılımla ve 4 aday ile gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Mehmet Akyol 227 oy alarak tekrar seçildi. Seçimde Muzaffer İz 100, Abdurrahman Yarangünü 97, Ümit Dumanoğlu 47 oy aldı. Genel Kurul, Nazilli Belediyesi'ne ait Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yönetim ve Denetim Kurulu'nun faaliyet raporlarının okunmasının ardından, idari ve mali raporlar oy birliği ile ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde başkan adayları salonda birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi.

Konuşmaların sonunda İlçe Seçim Kurulu tarafından kurulan 4 sandık açılarak oy kullanma işlemi başladı. 545 üyenin oy kullanması beklenen seçimlerde saat 17.00 itibarıyla sandıklar açıldı. Açılan sandıklardan 476 oy çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Mehmet Akyol 227, Muzaffer İz 100, Abdurrahman Yarangünü 97, Ümit Dumanoğlu 47 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla mevcut Başkan Mehmet Akyol bir kez daha seçilmiş oldu.

Sonuçların açıklanması ile Mehmet Akyol ve ekibi salonda büyük coşku yaşadı. Bir teşekkür konuşması yapan Başkan Akyol, rakip başkan adaylarını yanına alarak kucakladı ve birlik-beraberlik sözü verdi. Mehmet Akyol, konuşmasında “Ekibime oy veren veya vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu seçim burada bitti. Hepimiz ağabeyiz kardeşiz. 545 üyemizin odası burası. Bu saatten sonra hepimiz birbirimize sahip çıkarak bu odayı en iyi yere getireceğiz” dedi.