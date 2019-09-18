Nazilli esnafına kolay finansman

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden üye esnafına kolay kredi avantajı geldi.

Kooperatif Başkanı Dursun Öztunç, tek kefilli kredilerin 25 bin TL'ye 2 kefilli kredilerin ise 40-50 bin TL bandına yükseltildiğini duyurdu. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin esnafa destek olmak adına kredilerle ilgili olarak yaptığı çalışmanın tamamlandığın belirten Başkan Öztunç, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşları aracılığıyla esnafı kolay kredi kullanmaya davet etti.

Ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle yüzde 5 olan kooperatif faiz kredi oranlarının Mayıs ayında yüzde 8'e yükseldiğini belirten Başkan Öztunç, “Vadeler de 60 aydan 48 aya indirilmişti. Ancak kredi borcu bulunan ortaklarımız yeni kredi başvurularında devam eden kredi borçları kapatmadan yeni kredi kullanamıyordu. Bu da işimizi zorlaştırıyordu. Yoğun gayretlerimiz ve bölge ile merkez birliğimizin çalışmaları sayesinde tekrar kredi kullanmak isteyen ortaklarımızın eski kredilerini kapatma zorunluluğu kaldırılmıştır. Değerli esnaf arkadaşlarımıza bu zor süreçte daha rahat kredi kullandırmak için Kooperatifimizin Yönetim Kurulu Kararı ile kredi kullanım şartlarında bazı değişikliklere gidildi. Memur veya Esnaf olan 1 kefil ile 25 bin TL, yine Esnaf veya Memur 2 kefil ile 40 bin TL'ye kadar kredi kullanımı yaptırıp esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu şartları yerine getirebilen, banka kredi notu uygun olan tüm Esnaf arkadaşlarımızı bizzat kooperatif hizmet binasına gelerek müracaat etmelerini bekliyoruz” dedi.