Nazilli Fen Lisesi öğrencilerimiz IV. Ulusal Bilim Kampında Türkiye birincisi oldu

Nazilli Fen Lisesi, beş ayrı kategoride 81 ilden gelen Fen Liselerinin katılımıyla Konya'da gerçekleştirilen IV. Ulusal Bilim Kampından, Nazilli Fen Lisesi Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi alanında “Ficus Carica (İncir) Kuru Meyvelerinin BGFY (Bright Greenish and Yellow Florescence) Metodu Kullanılarak El Değmeden Ayıklanması” isimli projesi ile Türkiye Birinciliği ile döndü.

Öğrenciler Cemil Araz ve İnci Birincioğlu, danışman öğretmen Biyoloji öğretmeni Hasan Aşkın rehberliğinde ilimizi temsilen yarışarak, İncir İşletme Fabrikalarındaki aflatoksinli incirlerin ayıklanmasında kullanılan insan gücü yerine, teknolojik alt yapı kullanılarak ayıklama işlemini gerçekleştirmek hedefleniyor. Bu amaçla ultraviole ışık altında kameralar tarafından incelenen incirler, Raspberry Pi tarafından değerlendirilerek servo motorlar yardımıyla bant dışına çıkarılıyor. Söz konusu sistem, Python programlama dilinde görüntü işleme teknolojisi yardımı ile OpenCV yazılım kütüphanesi kullanılarak oluşturuluyor. Bu çalışmayla Covid-19 pandemisiyle hijyenin bir kez daha öneminin farkına varılan bu günlerde; hem hijyen koşullarının arttırılması hem de ekonomik maliyetin azaltılması sağlanacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmada gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik etti.