Nazilli Halk Eğitimi Merkezinin Geleneksel Konserleri Sürüyor

Nazilli Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Öğretmenler Korosu'nun “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları Söyleriz” konseri ve Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarının “Bir kış masalı-2 mektup ve şiir dinletisi” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak sürdürülen konser ve şiir dinletileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ve 2 gün süren etkinliklerde ilk gün Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları Söyleriz” konseri Nazilli HEM Türk Müziği Öğretmenler Korosu tarafından gerçekleştirildi. İkinci gün ise Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarının “Bir kış masalı-2 mektup ve şiir dinletisi” büyük ilgi gördü. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikleri Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Veysi Bayram, konserleri takip eden jüri üyeleri, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi sakinleri ve vatandaşlar izledi.

Etkinliklerin ilk gününde Mustafa Dinçkol yönetimindeki 37 kişiden oluşan koro 15 eser seslendirdi. İkinci gün gerçekleştirilen şiir ve mektup dinletisi ise Kemalettin Bal tarafından yönetildi. Etkinliklerle ilgili bilgilendirmede bulunan Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş; “Toplumların müzikleri, kültürlerini nesilden nesile aktaran değerli bir hazinedir. Her dönemin müziği o dönemin edebiyatından felsefesinden, yaşam biçiminden izler taşır. Türk Müziği de tarih boyunca çeşitli dönemlerden etkilenerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Müzikteki gelip geçen güncel eğilimlerin aksine Türk Müziği büyük bir kültürel birikimin eseridir. Bu çerçevede Türk Müziği'ne katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, Türk müziği koro çalışması devam etmektedir. Nazilli Halk Eğitimi Merkezimizin açtığı 2 bendir ve 3 ney kursumuz devam etmektedir. Bunun yanı sıra müzikal anlamda 2 keman, 2 gitar, 5 piyano ve 6 bağlama kursumuz devam etmektedir. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak 2022 yılı içinde 244 mesleki, 876 kültürel kurslar olmak üzere toplam bin 123 kurs açmıştır ve bu kurslarda toplam 30 bin 402 kursiyere eğitim vermiştir. Eylül ayından bugüne kadar ise 539 kurs açılmış, 13 bin 073 kursiyere eğitim vermiştir ve eğitimlerimiz son hızla devam etmektedir” dedi.