Nazilli halkı ilk iftarını birlikte açtı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde vatandaşlar Ramazan ayının ilk orucunu Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesinin ortak organizasyonu ile düzenlenen iftar yemeğinde birlikte açtı.

Dualar eşliğinde açılan iftarın ardından vatandaşlar orta oyunu, Hacivat karagöz ve diğer etkinliklerle hem kendilerini hem de çocuklarını eğlendirdi.

Nazilli 23 Nisan Parkı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar günlerinde 2019 yılı Ramazan ayı münasebetiyle oruçlarını açmak için bir araya vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ikramları ile ilk oruçlarını açtı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan yarımcıları, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, belediye meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen iftar etkinliği şenlik havasında geçti. İftara saatler 23 Nisan parkını doldurmaya başlayan vatandaşlar, iftar zamanı geldiğinde protokol üyelerinin dağıttığı yemeklerden yiyerek ilk oruçlarını açtılar.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaptığı açıklamada, “Bu akşam Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz İftar programımızla; kardeşlik ve dostluğumuzun pekiştiği Onbir Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk orucunu açtık. Allah hepimizin dualarını ve oruçlarını kabul etsin. Ramazan Ayı boyunca her gece devam edecek olan, 23 Nisan Parkımızdaki Geleneksel Ramazan etkinliklerimize ve mahalle iftarlarımıza tüm halkımızı davet ediyor, Ramazan ayının bereketinin Nazilli'mizde bir başka güzel olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ve Nazilli Belediye Başkan yardımcısı Kadir Mutlu, tüm İslam aleminin Ramazanını kutladı.