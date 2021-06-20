Nazilli Hayvanseverler Derneği, hayvanları koruma kurulu toplantısına katıldı

Aydın Valiliği Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına, Nazilli'den Nazilli Hayvanseverler Derneği de komisyon kurul üyeliğine katıldı.

Hayvanlar hakkında çeşitli kararların alındığı ve istişare edildiği toplantı akabinde bilhassa sokak hayvanlarının ilimiz genelinde beslenmelerinin, kısırlaştırma ve belediyeler çalışmalarına da yer verildi.

Aydın Vali Yardımcısı Cemal Şahin başkanlığında,DKMP İl Müdürü Egemen İşcan ve yetkililerin yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve HAYDİ "Hayvan Durum İzleme ( HAYDİ)” Komiseri ve Jandarma Komutanlığının, ilçe belediyelerin temsilcilerinin, HAYTAP Temsilcisi Şenay Tekinbaş ve çeşitli katılımcılar ile birlikte yürütülen toplantıda önemli konular ele alındı.

DKMP tarafından verilen eğitimlerde, Doğa ve Hayvan Sevgisi eğitimi - 8700 öğrenciye ulaşmış olduğu, 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanun çerçevesinde çeşitli konular, Yerel hayvan koruma görevlileri hakkında il şube müdürlüğünce ehliyet kartı verilmesi, pilot bölge seçilen efeler ilçesi besleme noktalarının oluşturulması, yasak ırk tespiti hakkında müdürlük ve veteriner hekimler odası işbirliğinde komisyon kurulması, gelecek dönemde gündeme gelecek çalışmalar yer aldı.

Nazilli Belediye Meclis Üyesi - Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım ve Kent Konseyi Çevre Doğa ve Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, belediyeler desteği ile yapmış oldukları çalışmalar, beslemeler, sahipsiz hayvanların korunması için kulübe çalışmalarından da bahsetti.