Nazilli HEM Müdürü Aydın'dan Açıköğretim sınavı uyarısı

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Aydın yaptığı açıklamada, “25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Açıköğretim öğrencilerine yapılacak olan online sınav için;

Açıköğretim öğrencileri olup kendi imkanları ile sınava giremeyecek olan öğrencilerimizi Halk Eğitimi Merkezi öğrenciler için özel hazırlanmış bilgisayar atölyesi düzenlemiştir. Öğrencilerin bizzat kurumumuza başvuru yapması ve randevu alması gerekmektedir” dedi.