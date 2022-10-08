Nazilli İİBF akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi

ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2022-2023 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, dekan yardımcıları ve akademik personel ile idari personel katıldı. Açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli'nin yaptığı akademik kurulda, 2022-2023 akademik yılında yapılması planlanan eğitim-öğretime yönelik faaliyetler ve fakültenin projelerine değinildi. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin öğrencilere sunduğu imkanlar ve mezun durumdaki öğrencilerin istihdam fırsatları üzerinde durularak mezunların sektörde aranılan uzmanlar arasında yer alacaklarının da vurgulandığı akademik kurul, ders kayıt yenileme işlemleri, derslerle ilgili bilgilendirme, dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü.

Akademik kurul, Sosyal Hizmetler Bölümü'nün Aydın'a taşınmasında gösterdiği katkılar ve fakültedeki hizmetlerinden dolayı Dr. Öğretim Üyesi Musa İkizoğlu'na plaket verilmesiyle sona erdi.