Nazilli İİBF öğrencileri 'Ben Kaymakam mı Olsam Projesi'ne katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 4 öğrenci İçişleri Bakanlığı himayesinde Türk İdareciler Derneği tarafından yürütülmekte olan 'Ben Kaymakam mı Olsam Projesi'nin ikinci senesinde açılan 40 kişilik kontenjana kabul aldı.

Nazilli İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Abdurrahim Müzennet ve Ergün Aydın, Maliye Bölümü'nden Burak Başdaş, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Zeynep Ellidağ iki gün boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen üniversite öğrencileri ile birlikte tüm masrafları Türk İdareciler Derneği tarafından karşılanarak Ankara'da projeye katıldı. Program boyunca Türk İdareciler Derneği Başkanı Emekli Vali Saffet Arıkan Bedük ve İçişleri Bakanlığı AREM Başkanı Selim Çapar yönetiminde, Anıtkabir, Birinci Meclis Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Beştepe Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden grup Ankara Valisi Vasip Şahin'in ev sahipliğinde akşam yemeği yedi. Projede kapsamında Ankara Valiliği'nde Ankara Valisi Vasip Şahin, Çankaya Kaymakamlığı'nda Çankaya Kaymakamı Sayın H. Mete Buhara, grubu ağılayarak valilik ve kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük ve AREM Başkanı Selim Çapar, öğrencilere Türk İdare Sistemi konusunda bir seminer verdi. İçişleri Bakanlığı'ndaki sunumun ardından Gazi Meclisi ziyaret eden grup Meclis rehberinden değerli bilgiler edindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yemek ikramı ardından grup ziyaretlerine devam etti.

Projede yer alan Nazilli İİBF öğrencileri 'Ben Kaymakam mı Olsam Projesi'nin kendileri için ufuk açıcı olduğunu ifade ederek kariyer planlarını geliştirmek adına diğer öğrencilerin de bu tür projelere katılımının faydalı olacağının belirtti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Projeye kabul alan öğrencilerimizi tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.