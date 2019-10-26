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Nazilli İİBF öğrencileri Hauni Genel Müdürü ile buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Hauni Genel Müdürü Cem Osman Aygün ile Nazilli İİBF Konferans Salonu’nda buluştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Hauni Genel Müdürü Cem Osman Aygün ile Nazilli İİBF Konferans Salonu'nda buluştu.


Etkinliğe, Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Hauni Türkiye Genel Müdürü Cem Osman Aygün, sunumunda kendi kariyer deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere özgeçmişlerini nasıl geliştirebileceklerini aktardı. Yabancı dil bilgisi, yurtdışı deneyimi ve stajın önemine vurgu yapan Aygün, söz konusu niteliklerin kazanılması için öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca neler yapmaları gerektiğini paylaştı.

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