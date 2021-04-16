Nazilli kaçak sigara operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'ye doğu illerinden yüklü miktarda kaçak sigara getireceği bilgisini alan KOM Grup Amirliği ekipleri R.B. isimli şahsı takibe alarak şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aynı zamanda eş zamanlı yapılan ikinci operasyonda ise kaçak tütün satışı yapan A.K isimli şahıs işyerinde yakalandı. İşyerinde yapılan aramada da içi tütün doldurulmuş 6 bin adet makaron ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.