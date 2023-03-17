İhlas Haber Ajansı

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Nazilli kadın futbol takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Bu sezon TFF 3.

Lig 8. Grupta mücadele edecek olan Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol takımı hazırlıkları devam ediyor.



Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, lige deplasmanda 18 Mart Cumartesi günü Denizli Kaplanlarspor ile merhaba diyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sporcularla bir araya gelen Meltem Tuğral Bildiri ve Kadın Futbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Tanrıkulu tecrübelerini, Takım Kaptanı Zeynep Uçar ve siyah beyazlı kadın futbolcularla paylaşarak takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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