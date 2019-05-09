Nazilli kadınları, NAZKOOP ile ekonomiye can katacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev ekonomilerine destek olmak amacıyla 3 yıl önce sosyal medyada örgütlenen ve bugün sayıları 35 bini aşan Nazilli Kadınları Grubuna bir destek de Başkan Özcan'dan geldi. Grup üyesi kadınlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “NAZKOOP projesi ile girişimci kadınlarımızın el emekleri kazanca dönüşecek” dedi.

3 yıl önce sosyal medya sayfasında evlerinde ürettiklerini gelir olarak aile ekonomisine kazandırmak amacıyla örgütlenen Nazilli kadınları sosyal medya grubu, Ramazan ayının ikici gününde verdikleri iftar yemeğinde Nazilli Halkıyla buluştu. Grubun ilk kez düzenlediği iftar yemeğine katılan ve destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'deki kadınların örgütlenmelerine çok sevindiğini ifade etti. Başkan Özcan, “3 yıl önce kurulan Nazilli kadınları Grubunun çalışmalarını yakından izliyor ve beğeniyorum. Başta Grup Koordinatörlerinden Saime Özdoğru hanımefendi olmak üzere tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, verdikleri iftarın da Allah katında kabulünü diliyorum. Kadınlar bizim için çok değerli. Onları ekonomiye mutlaka kazandırmak zorundayız. Bu nedenle Nazilli belediyesi olarak ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen üreten kadınlarımız için NAZKOOP Projesini hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın evlerinde ürettiği her şeyi bu kooperatif aracılığıyla ekonomiye kazandıracağız” dedi.

Grubun kadınların kendi aralarında yardımlaşması ve dayanışması amacıyla kurulduğunu ifade eden Grup kurucularından Saime Özdoğru ise, “İlk baştaki amacımız yardımlaşma ve dayanışmaydı. Bugün ise geldiğimiz nokta 35 bini aşan üye sayısı ile ilçenin en büyük sosyal medya grupları arasında yer almamız nedeniyle daha büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Yardım kampanyaları, bir araya gelerek sosyalleşme ve kadının her konuda başarılı olabileceğini çevremizdekilere gösterme ve en önemlisi aile ekonomimize katkıda bulunabilmek ve sesimizi duyurabilmek amacıyla bir aradayız. Her geçen gün artan sayımızla daha da büyümekteyiz. Bugün ise grubumuzun ilk iftarında bir araya geldik. Kendi aramızda topladığımız yardımlarla yaklaşık bin kişilik iftar yemeği vererek hocamızın eşliğinde mevlidimizi de okutmuş olduk. Başta Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan olmak üzere CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.