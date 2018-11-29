‘Nazilli Kar Helvası'na coğrafi işaret ödülü verildi

Türk Patent Enstitüsü'nün Ankara'daki kurum merkezinde yapılan ödül töreninde AK Parti Aydın Milletvekili B. Kuvvet Erim'de Nazilli Ticaret Odası ile birlikte törene katıldı.

Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında bölgeye özgü birçok ürün için çalışmalarını devam ettiren Nazilli Ticaret Odası'na, tescilini aldığı “Nazilli Kar Helvası” plaketi ve sertifikası verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan tarafından Nazilli Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Nuri Arslan'a teslim edilen coğrafi işaret belgesi ile bölgede ilk defa bir yerel ürün tescillenmiş oldu.

Açıklamada bulunan Nuri Arslan, “Nazilli bölgesinde coğrafi işaret özelliği bulunan bir çok ürün bulunuyor. Nazilli Kar Helvası bu ürünlerden sadece bir tanesi. Ticaret Odası olarak bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bölgeye özgü onlarca ürünü gelecek nesillere bozulmadan aktarabilmek ve bu bölgenin ismiyle anılmalarını sağlamak için coğrafi işaret çalışmalarına devam ediyoruz. Bu arada yoğun çalışma temposuna rağmen ödül törenine gelerek bizi yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Bekir Kuvvet Erim'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı plaket ve sertifika ile ödüllendiren Türk Patent Enstitüsü yetkililerine de Ticaret Odası adına teşekkür ediyorum. Coğrafi işaret çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.