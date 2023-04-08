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Nazilli Karaçay'da 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Nazilli Belediyesi tarafından dokuzuncusu Karaçay Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından dokuzuncusu Karaçay Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu.



Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarının 9'uncusu Karaçay Mahallesi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi aynı sofrada buluştu. Akşam ezanı öncesi özenle hazırlanan iftar alanında yaşlı, hamile ve engellilere yemek dağıtımı görevli personeller tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlarla tek tek sohbet edip taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Gençler ve çocuklarla özçekim yapan Özcan; “Belediye Meydanı, Pınarbaşı, Yeni Sanayi, Yeşil, Sümer, Yıldıztepe, Yeni ve Dallıca mahallelerinin ardından dokuzuncu iftarımızı Karaçay Mahallemizde gerçekleştirdik. Burada bizi büyük bir sevgiyle, sıcacık karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca şehrimizin dört bir yanında lokmamızı bölüşmeye devam edeceğiz” dedi.

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