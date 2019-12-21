Nazilli Karahall?'da su sevinci ya?an?yor

Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi Ayd?n Su ve Kanalizasyon ?daresi (ASK?) Nazilli’de ?al??malara devam ediyor.
Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi Ayd?n Su ve Kanalizasyon ?daresi (ASK?) Nazilli'de ?al??malara devam ediyor.
Nazilli'nin Karahall? Mahallesi'nde devam eden sondaj ?al??malar?nda suya ula??ld?. Mahalle muhtar? Ersun ?zdemir, mahallelilerin b?y?k sevin? ya?ad???n? belirterek Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu'na te?ekk?r etti.
?? sokaktan olu?an mahallenin merkezinden uzak yayla olarak tabir edilen soka??nda su s?k?nt?s? ya?and???n? belirten muhtar ?zdemir, kayna??n debisinin y?ksek oldu?unu ve mahallenin uzun y?llar susuzluk ?ekmeyece?ini belirtti. ?zdemir
??kar?lan su yak?n zamanda mahalleye verilmeye ba?lanacak.
Di?er taraftan Nazilli'nin Dualar Mahallesi'nde de yeni su kayna?? i?in sondaj ?al??mas? devam ederken mahalle muhtar? Ahmet Canl? yap?lan ?al??malar i?in Ba?kan ?er?io?lu'na te?ekk?r etti.