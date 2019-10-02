Nazilli Katlı Otopark'ın çatı katı ışıklandırıldı

Nazilli Belediyesi'nin Katlı Otopark'ında özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri yaşanan araç yoğunlunu azamiye indirmek ve daha uzun süreli parklar için kullanılan otoparkın çatı katı aktif kullanıma açıldı. Işıklandırması yetersiz olan çatı katı, Başkan Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla Nazilli Belediyesi Elektrik servisi tarafından yeni nesil tasarruflu led projektörler ile ışıklandırıldı. Yaklaşık 1,5 gün gibi kısa bir sürede bitirilen aydınlatma çarşamba ve perşembe günleri tam olarak işlevsel hale gelecek. Diğer günlerde ise tasarruf amaçlı lokal nöbetçi projektörlerle aydınlatılacak.

Yapılan çalışma ile vatandaşın güvenliğinin ve daha rahat hareket etmesinin sağlandığını belirten Başkan Özcan, “Katlı otoparkta özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri sosyete pazarının kurulmasından ve artı köy minibüsleri durağı olarak kullanımından dolayı araç yoğunluğu yaşanmakta. Bu yüzde de daha çok uzun süreli parklar için kullanılan çatı katını aktif kullanıma açtık. Ancak bu kattaki ışıklandırma sisteminin yetersiz olmasından dolayı vatandaşımız zor anlar yaşıyordu. Güvelik açısından da sıkıntı yaşanıyordu. Tüm bu ayrıntıları göz önünde bulundurarak yeniden aydınlatma sistemi Elektrik Servisimiz tarafından yapıldı. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre ve özelliklede önem sırasına göre devam edecek. Nazilli daha iyi ve güzel olacak” diye konuştu.