Nazilli Kent Konseyi kadın, genç ve engelli meclis başkanlarını seçti

Nazilli Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Meclis Başkanları seçimleri için toplandı. Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından organize edilen toplantı Nazilli Belediye Meclis Toplantı Salonunda, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yürütme Kurulu üyeleri Doç. Dr. Tuncay Sepetçioğlu, Şenol Babacan, Faruk Baştepe ve Genel Sekreter Yeşim Sarp'ın yer aldığı toplantıda üç Meclis Başkanı, açık ara oy farkı ile çalışma guruplarının Meclis Başkanlıklarına seçildi. Sivil Toplum Kuruluşu örgütlerinin yanı sıra kadınların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk seçimlerde Funda Baklacı 113 oyla Kadın Meclisi Başkanı, 113 oy ile Mehmet Ali Mamağa Gençlik Meclisi Başkanı ve 141 oy ile Aysun Bademli Akçil Engelliler Meclisi Başkanlığına seçildi.