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Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.


Yeni görevinde Başkan Özcan'a başarılar dileyen Burmaoğlu, “Kent Konseyi, toplumun her kesiminin sesini duyurduğu yerdir. Ülkemizde azınlıkta da olsa, Kent Konseyi ve Belediye Meclisi'nin uyumlu çalışması halinde hem idareciler büyük bir sosyal sorumluluk örneği sergilemekte hem de halk sosyal anlamda daha donanımlı yaşamaktadır. Bu anlamda başkanımızın bizlere büyük destek vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.


Geçtiğimiz günlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu'nun çalışmalarını onurlandırmak adına bir kahvaltı programı düzenlediklerini söyleyen Burmaoğlu, “Nazilli'de geçtiğimiz dönemlerde maalesef Kent Konseyi'nin önemi, dolayısıyla halkımızın sosyal ihtiyaçları ötelendi. Tüm olumsuzluklara rağmen konseyimiz, sevgi ve birlikteliğini göstererek fiziki ve maddi imkansızlıklara rağmen tüm projelerimizi gerçekleştirdi” dedi.


Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyleyen Başkan Kürşat Engin Özcan, konseyin içinde bulunduğu sıkıntıları çözmek ve sivil toplum bilincinin aşılanması için Nazilli Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizdi.


Yerel kalkınmanın sağlanmasında Kent Konseyi'nin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, ziyaretlerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

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