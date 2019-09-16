Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret ederek 19 Eylül Pazar günü yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan'ı, 19 Eylül 2019 Pazar günü saat 14.00'te Belediye Nikah Salonu'nda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet eden Burmaoğlu, “5393 sayılı Belediye Kanunun 76'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü yönetmelik hükümleri gereği, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilir hükmünü yerine getirmek amacıyla Nazilli Kent Konseyi Genel Kurulu aynı yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen üyeler tarafından 2019-2021 döneminde görev yapacak Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerini seçecektir” ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Burmaoğlu; “Bizler başkanımızı hem ziyaret etmek hem de Genel Kurul Toplantımıza davet etmek üzere geldik. Kendisinin bugüne kadar konseyimize vermiş olduğu desteği aşikardır. Kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de desteklerinin sürmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.