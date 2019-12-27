Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı

‘Sen tasarla, sloganı sen belirle' sloganıyla gerçekleştiren logo ve slogan yarışmasında, birinciliği ‘Sağlık Sizin Elinizde' sloganıyla yarışan Nazilli İİBF öğrencileri Zeki Can Sümer, Eray Karaçam ve Orçun Erköknar'dan oluşan ‘Borsincir' takımı birinci oldu. Logo yarışmasında ise ‘Yalan Dünya' takımıyla Remzi Çetin, Büşra Çetin ve Cihangir Kıryaman birinciliği elde ettiler.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Nazilli Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Eminoğlu verdi. 3'er kişilik gruplar halinde yarışmaya başvuran toplamda 26 grubun kıyasıya mücadele ettiği yarışma sonucunda birinci olan slogan ve logo tasarımı sahibi gruplara ve katılımda bulunan grup temsilcilerine ödüller verildi.

“Genç Fikirlere Güvendik”

İncirin ismini duyurmak istediklerini dile getiren Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nuretttin Kırlıoğlu, “Bu yarışmayı açma sebebimiz ilçemizin markası olan inciri dünyaya duyurmak. Bu amaçla ilk önce şirketimizi kurduk, daha sonra sloganımızla logomuzu belirledik. Nazilli İnciri adıyla web sitemiz de kuruldu. Burada logo yarışmasını açarken genç fikirlere güvendik ve öğrencilere de bir nebze destek vermek istedik. Yarışmaya katılım gösteren 26 grubumuzu burada ödüllendirdik” dedi.

Birinci seçilen logo tasarımı ve slogan, Nazilli kuru incirinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, Nazilli Ticaret Borsası'nda, fuar ve toplantılarda, Nazilli kuru incirine ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacak.