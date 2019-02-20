Nazilli Lisesinden anne ve babalara özel şiir ve müzik gecesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Lisesi öğrencileri tarafından anne ve babalarına özel hazırladığı şiir ve müzik gecesi göz doldurdu. Öğretmenlerinin desteği ile yaklaşık 2 ayda hazırladıkları programı anne ve babalarına sahneleyen Lise Öğrencilerine alkış yağdı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahne alan Nazilli Lisesi Öğrencilerinin sunduğu ‘Yaşamak güzel şey' isimli şiir ve müzik dinletisini Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, Nazilli Lisesinde görev yapmış eski okul müdürleri ve öğretmenler, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Öğrenciler anne ve babaları için hazırladıkları gecede müzik öğretmenlerinin de desteği ile muhteşem bir şiir ve müzik şölen ile izleyenlerini kendilerine hayran bıraktı. Gecenin sonunda zeybek gösterisi ve efe türküsü ise büyük beğeni aldı.

Okul Müdürü Hakan Akari, okullarının 1957 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başladığını ve Nazilli'nin en köklü ve en eski liseleri arasında yer aldığını ifade etti. Akari, “Okulumuzun eğitim öğretim faaliyetleri arasında yer alan sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi bu kez anne ve babalar için gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun başarılarında emeği geçen tüm eski ve yeni öğretmenlerimize de ayrıca şükranlarımı dile getiriyorum” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de konuşmasında, “Okulumuz ilçemizin en eski ve en köklü, başarılarla dolu bir geçmişe sahip bir eğitim kurumumuz. Siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda ülkemize hizmet eden değerli insanlar yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor. Sosyal ve kültürel alanda da başarıları ile adından sıkça söz ettiren okulumuz başarılarına kimin desteği varsa ben ayrıca kutluyorum” dedi.