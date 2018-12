Nazilli Meslek Lisesi'nde dört nesil buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim öğretim faaliyetini yarım asırdan fazladır sürdüren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özel bir buluşmaya sahne oldu. Okul Müdürü İsmail Şimşek, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı okullarında hizmet verme onuru yaşayan ilk öğretmenleri ile birlikte yeni nesil öğretmenleri bir araya getirdi.

Emekli öğretmenler, yarım asrı bulan ayrılığın ardından kendileri gibi öğretmen olarak hizmet veren öğrencileri ile emekli oldukları okullarında ilk kez buluştu. Okullarını ziyaretlerinde anılarını da tazeleyen emekli öğretmenler, dört nesilden öğretmenin bir araya geldiği öğretmenler günü buluşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmenler, görev yaptıkları okulda karanfillerle karşılandı. Kendileri için verilen yemeğin ardından okulu gezen emekli öğretmenler, 1968'li yıllarda okullarında açılan ilk torna tesviye atölyesini gezerek burada kendileri tarafından imal edilen alet ve ekipmanları yerlerinde görerek anılarını tazeledi.

Müdür İsmail Şimşek ve atölye şeflerinin nezaretinde okul gezilerini sürdüren emekli öğretmenler 77 yaşındaki Süleyman Kepe, 75 yaşındaki Ali Fuat Sürgen, 63 yaşındaki Ali Ulvi Algan, öğretmenlik yatıkları dönemde öğrencisi olan ve şimdi daha önce görev yaptıkları okullarında öğretmenlik görevini yürüten Can Yarar ve Özcan Çetin ile uzun süre öğretmen-öğrenci diyaloglarını birbirlerine anlatarak duygu dolu anlar yaşadılar.

Emekli öğretmenlerin buluşma etkinliğinin oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Okul Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı açıklamada, “Okulumuzda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile emekli öğretmenlerimizle, çalışan öğretmenlerimizle birlikte bir yemek düzenledik. Bir anlamda burada hizmet vermiş, eğitim görmüş 4 nesil öğretmenlerimizi bir araya getirme fırsatı bulduk. Bu da bize büyük mutluluk verdi. Şu an okulumuzda görev yapan 2 öğretmenimiz ile emekli olan 3 öğretmenimiz birbirlerinin öğrencisi konumunda. Emekli öğretmenlerimizle okulumuzu gezdik. Okulumuzun açıldığı dönemdeki teknoloji ile şu anki teknolojiyi karşılaştırdık. Anılarını tazelediler. O günlerde yaptıkları tezgahlarda çok sayıda öğrencimiz eğitim gördü. Öğretmenlerimizin burada olması ayrı gurur kaynağı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ayaklarına sağlık. Bu tezgahları yaptılar, bir nesil yetiştirdiler. Biz de son teknolojimizle yeni nesli yetiştiriyoruz. Fikrin, bilginin, becerinin, alın terine dönüştüğü ve güçlü ellerden döküldüğü, öncelikli tercihin adresi, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Amacımız; Atatürk'ün ‘Sanat altın bileziktir' sözünden yola çıkarak, mesleki ve sanatsal yeteneklerini geliştirdiğimiz öğrencilerimizi, üretebilen, bilimsel düşünebilen, çağın sorunlarıyla baş edebilen, memleket sevdalısı, milli değerlerine sahip çıkan öğrenciler olarak yetiştirmektir” dedi.

1968 yılında öğretmenliğe başladığı ve 1995 yılında emekli olduğu okulunun gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli Öğretmen Ali Fuat Sürgen, o tarihlerde kendi emekleri ve imkanlarıyla yaptıkları torna tezgahını anlattı. Sürgen, “Gövdesi Bimat'a aittir. Şanzuman Tos'a aittir. Tos'un 12 vitesi vardır. Biz bunu 18 vitesli olarak 1981 yılında bitirdik. Atamızın yüzüncü ölüm yılında Ankara'ya sergiye gitti. Halen çalışır vaziyette. Birincisini 1972 yılında yaptık, ikincisi 1981 yılında bitti. Ben 1995 yılında emekli oldum. Yanımda 3 öğrencim var, öğrencim, öğrencim ve öğrencisi. Müdür Bey'e de bize iyi bir gün yaşattığı için teşekkür ederiz. Bu binaların yapıldığı sırada ben burada okul müdürlüğü yapmaktaydım. Sonra atölye şefi olarak emekli oldum” dedi.

Emekli öğretmen Ali Ulvi Algan da konuşmasında, “Fuat Bey benim öğretmenimdi. Beraber çalıştık, Can Bey benim öğrencimdi, öğretmen olduktan sonra onunla da beraber çalıştık. Ben 2004 yılında emekli oldum. Böyle bir günü yaşattığı için Müdür Bey'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

halen Öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Can Yarar, “Şuanda Makine teknolojisi alan atölye şefiyim. Ali Fuat Sürgen ve Ali Ulvi Algan benim öğretmenlerimdir. Onlar öğretmenim olduğu için de çok memnunum. 30 yıldır mezun olduğum okulda öğretmenlik yapıyorum. Ali Fuat Sürgen öğretmenimin bahsettiği üzere okulumuzun imal ettiği torna tezgahında o yıllarda ben öğrenciydim burada, o tezgahın parçalarının imalinde benim de parmağım oldu. O yüzden çok mutluyum. Bu tezgahımız başkentimiz Ankara'ya kadar gitti, sergilendi” dedi.

Diğer öğretmen Özcan Çetin ise, “1998 yılında bu okuldan mezun oldum. Can Yarar öğretmenimdi. Hocalarımla çalışamadım. Onlar onun öğretmeni. 2003'de üniversiteyi bitirdik. 2014 yılında da buraya atandım. Şu an hep beraber çalışıyoruz. Emekli öğretmenlerimiz de buraya ziyarete gelmişler çok memnun olduk. Müdür Bey de bu fırsatı sağladığı için bize, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Can hocamla birlikte çalıştığımız için kendi öğretmenimle çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu” dedi.