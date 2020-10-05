Nazilli Müftüsünden Online Konferansa Davet

Aydın'ın Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinliklere başladıklarını ifade etti. Müftü Bayrakçı, bir hafta sürecek etkinliklerin ilkinin Divan Edebiyatının yaşayan abidelerinden olan Hayati İnanç'ın salı günü online yapacağı konferansı izlemeye davet etti.

Camiler ve din görevlileri haftasının bu yıl ki temasının camiler ve ilim olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, yaptığı bilgilendirmede; “Camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılında 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya başlayan camiler haftası 2003 yılından bu yana da camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl farklı bir temayı konu edinen hafta kapsamında bu yıl ‘Camiler ve İlim' teması konu edilmiştir. Hafta kapsamında ilk olarak protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirip hafta ile ilgili bilgilendirme ve davette bulunduk. İl Müftülüğümüzün Camiler ve Din Görevliler haftası programları çerçevesinde ilk etkinliğimiz yarın saat 21.00'de Hayati İnanç ile gerçekleştireceğimiz bir online konferans olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı online gerçekleştireceğimiz o programı izlemeye davet ediyoruz” dedi.