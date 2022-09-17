İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Narkotik'ten uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ekipler ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen T.T. isimli şahsı takibe aldı. 16 Eylül Cuma günü öğlen saatlerinde zehir tacirinin ilçeye geleceği aracı tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Nazilli'ye giriş yollarının tümünü kontrol altına alan ekipler, zehir tacirinin içerisinde bulunduğu aracı Kuyucak ilçesi Güzelköy yol ayrımında durdurdu. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan adli aramada 102 gram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, T.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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