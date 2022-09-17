Nazilli Narkotik'ten uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ekipler ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen T.T. isimli şahsı takibe aldı. 16 Eylül Cuma günü öğlen saatlerinde zehir tacirinin ilçeye geleceği aracı tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Nazilli'ye giriş yollarının tümünü kontrol altına alan ekipler, zehir tacirinin içerisinde bulunduğu aracı Kuyucak ilçesi Güzelköy yol ayrımında durdurdu. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan adli aramada 102 gram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, T.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.