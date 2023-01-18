Nazilli Pınarbaşı'nda yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 548 Sokak'ta yol açma çalışmalarına başladı.

Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden Nazilli'de, belediye ekipleri yeni yollar açmaya devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; yaklaşık 3 bin metrekare alanda yürütülen faaliyetlerin kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını kaydetti.

Yeni yerleşim noktalarının tespit edilerek vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Özcan; "Kentimizin tüm noktalarında ekiplerimiz eş zamanlı olarak yol çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk sahamızdaki 82 mahallemize hizmet götürmek için çalışıyoruz. Merkezden kırsala tüm mahallelerimizde ayrım gözetmeksizin eksiklik ve aksaklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar, inşallah halkımızın teveccühüne layık bir şekilde Nazillimizi en iyi noktaya hep birlikte ulaştıracağız” sözlerini kaydetti.