Nazilli polisinden huzur operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur operasyonu çerçevesinde 277 kişi sorgulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Nazilli ilçesi Profesör Muammer Aksoy Mahallesi ve Aslanlı Mahallesi'nde bulunan barlar sokağında huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 10 işletmede yapılan kontrollerde iş yerlerine ait otopark kısmı ve otomobiller de arandı. Yapılan aramalarda 4 adet kesici delici alet, 1 adet tabanca ile tabancaya ait 10 fişek mermi ele geçirilirken, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 4 yabancı uyruklu şahıs ve konsomatris hizmeti veren 5 kadın yakalandı.

Öte yandan bir işletmeye kapalı alanda sigara içirmekten dolayı cezai işlem uygulanırken, 277 kişiye GBT ve 41 araca sorgu yapıldı. Yapılan sorgularda 6 sürücüye 3 bin 484 TL idari para cezası uygulandı.

Kentin huzuru için yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.