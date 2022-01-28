Nazilli polisinden internet kafelere denetim

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler internet kafeleri denetledi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki huzur ve güven operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, internet kafe ve oyun salonlarında denetim yapıldı. İnternet kafelerin olumlu amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi ve bilinçsiz kullanımının önüne geçilerek, gençler ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği zararların giderilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamada, 17 internet kafe ve oyun salonunda eş zamanlı denetim yapıldı. İşyeri ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden sorgulama yapan asayiş ekipleri, toplamda 127 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu gerçekleştirirken, denetim sonunda 1 şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.