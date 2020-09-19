Nazilli polisinden kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik aldıkları istihbaratı değerlendirdi. Alınan istihbaratı değerlendiren ekipler, 2 şahsa ait 3 ayrı adreste baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskınlarda yapılan aramalarda, 49 bin 200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilo kaçak tütün, 10 bin adet sigara filtre süngeri , 5 bin 500 adet sigara sarma kağıdı ve 2 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.