İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Polisinden kumar baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan dört kişiye ve iş yeri sahibine idari para cezası yazıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan dört kişiye ve iş yeri sahibine idari para cezası yazıldı.


Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Nazilli Turan Mahallesinde faaliyet yürüten bir kahveye gece düzenlenen operasyonda iş yeri içerisinde 4 vatandaşın masa etrafına oturduğu ve masa üzerinde 10 bin TL para ile birlikte çeşitli renkler de pullar ele geçirildi. İş yeri işletmecisi S. M. hakkında' kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli tahkikat başlatıldığı, oyun oynayan 4 kişiye de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.