Nazilli polisinin ısrarlı takibi sonuç verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, alıcı kılığına girerek etil alkol satışı yapan bir şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece şartı tahliye ile salıverildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri Bozdogan ilçesinde halk sağlığını da tehdit eden, R.A isimli şahsın etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine şahsı takibe aldı. R.A.'yı uzun süre takip eden ekipler sahsın kullandığı aracı Bozdoğan'da durdurdu. Yapılan operasyonda araç içerisinde 200 litre etil alkol ve çok miktarda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla salıverildi.