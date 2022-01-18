İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli polisinin ısrarlı takibi sonuç verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, alıcı kılığına girerek etil alkol satışı yapan bir şahsı suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, alıcı kılığına girerek etil alkol satışı yapan bir şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece şartı tahliye ile salıverildi.


Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri Bozdogan ilçesinde halk sağlığını da tehdit eden, R.A isimli şahsın etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine şahsı takibe aldı. R.A.'yı uzun süre takip eden ekipler sahsın kullandığı aracı Bozdoğan'da durdurdu. Yapılan operasyonda araç içerisinde 200 litre etil alkol ve çok miktarda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.