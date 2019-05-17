Nazilli protokolü asırlık çınarlarla iftarda bir araya geldi

Nazilli Belediyesi tarafından Hangar Kafe'de düzenlenen iftar yemeğine, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Haluk Alıcık Huzurevi Müdürü Şevket Duman ve huzurevi sakinleri katıldı.

Misafirlerini tek tek kapıda karşılayan Başkan Özcan, huzurevi sakinleri ile birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı.

Programda konuşan Başkan Özcan, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve rahmet ayıdır. Burada büyüklerimiz teşrifleriyle bizleri onurlandırdı. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sağ olun var olun. Hep birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde geçirdiğimiz nice hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Devletin sosyal kurumlarının yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaymakam İbrahim Küçük, “Biz sizleri görünce huzur buluyoruz. Bizler kendi büyüklerimizi göremediğimiz zaman huzurevinde gelip sizleri ziyaret ediyoruz. Sizlerin yanında huzur buluyoruz. Çünkü sizler bizim yaşayacağımız belli aşamaları geçmiş, belli olgunluğa ulaşmış büyüklerimizsiniz. Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin. Yaşanmışlıkları, hayat tecrübesini ifade ediyorsunuz. Hepimizin sizler gibi sağlıkla o günlere ulaşmasını diliyorum. Devletin huzurevi ve diğer sosyal kurumlarının yaygınlaşmasının ne kadar önemli olduğunu her gün daha iyi anlıyoruz. Devletimize göstermiş olduğu ihtimamdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, huzurevi sakinleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.