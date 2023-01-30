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Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti.



Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, müdür yardımcıları ve akademik personel katıldı. Toplantıda; güz yarıyılının ve gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetlerin değerlendirmeleri yapılarak, bahar yarıyılı ders dağılımları, yürütülecek akademik çalışmalar ve öğretim programının düzenlenmesi hakkında görüşüldü. Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilekleriyle sona erdi.

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